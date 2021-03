Meghan Markle et Harry ont menti ! L'archevêque de Canterbury dénonce un "sérieux crime"

La date de leur mariage est décidément sujet de controverses. Le monde entier a assisté à l'union de Meghan Markle et du prince Harry, le 19 mai 2018, mais le couple avait expliqué qu'une cérémonie secrète avait eu lieu trois jours avant lors de l'interview évènement accordée à Oprah Winfrey, au mois de mars. Le révérend Justin Welby, archevêque de Canterbury, vient de confirmer qu'il avait effectivement rencontré les amoureux à cette date, mais qu'il n'avait en aucun cas officialisé leur union de manière illégale.

Nous avons eu plusieurs entretiens privés avec le duc et la duchesse

"Je ne dirais pas ce qu'il s'est passé lors de nos rendez-vous, a-t-il précisé au journal La Repubblica. Si vous avez déjà parlé à un prêtre, vous attendez de lui qu'il garde cette conversation pour lui. Et ce, qu'importe à qui je parle. Nous avons eu plusieurs entretiens privés avec le duc et la duchesse avant leur mariage. Leur union légale date du samedi 19 mai 2018. J'ai signé de ma main le certificat de mariage, qui est un document officiel, et j'aurais commis un sérieux crime si je l'avais fait en sachant que la date était erronée."

En se confiant à Oprah Winfrey, Meghan Markle avait pourtant assuré que le mariage retransmis à la télévision n'était pas celui qui avait validé son amour pour le prince Harry. Les voeux échangés par le couple trois jours avant la cérémonie au château de Windsor seraient même encadrés dans leur chambre du manoir de Montecito, à Los Angeles. "Vous savez, nous nous sommes mariés trois jours avant notre mariage, révélait-elle. Personne ne le sait, mais nous avons appelé l'archevêque pour lui dire 'Cette chose, ce spectacle, c'est pour le monde. Mais nous voulons notre union à nous.'"

Le document officiel du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, désormais duchesse et duc de Sussex, a été obtenu par le DailyMail au mois de mars 2021. Ce papier, signé entre autre par le révérend Welby, affiche clairement la date du 19 mai 2018. Stephen Borton, un ancien responsable au sein de l'Archevêché de Canterbury, avait également regretté le fait que la jeune femme soit "confuse" et "clairement mal informée", comme il le déclarait un peu plus tôt au journal The Sun...