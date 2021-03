Meghan Markle et le prince Harry de vilains menteurs ? La preuve ultime enfin dévoilée !

Meghan Markle et le prince Harry sont-ils de fieffés menteurs ? Il semblerait que oui ! Alors que le couple affirmait s'être marié en secret trois jours avant le jour J, lors de son interview évènement avec Oprah Winfrey, l'union a bel et bien été rendue officielle le 19 mai 2018. La preuve ? La date inscrite sur leur certificat de mariage, tout simplement. Le 24 mars 2021, quelques heures après que l'information a été révélée, le MailOnline s'est effectivement procuré le document qui indique la journée connue du monde entier.

"Vous savez, trois jours avant la cérémonie, on s'est marié, confiait Meghan Markle sur CBS. Et ça, personne ne le sait." Mais cette version de l'histoire - qui aurait pris place au Nottingham Cottage, tout près du palais de Kensington - n'a pas fait long feu puisqu'en l'entendant, l'Archevêché de Canterbury l'a démentie. Un porte-parole des Sussex avait alors pris la parole pour expliquer que la jeune maman s'était mal exprimée. Qu'elle avait simplement échangé ses voeux personnels avec le prince Harry quelques jours avant la cérémonie officielle qui a eu lieu le 19 mai au château de Windsor. Le doute n'est aujourd'hui plus permis.

Pour connaître ces mots, susurrés par les amoureux avant même de se passer la bague au doigt, il faudra en revanche patienter. Pour le meilleur ou pour le pire. "Les voeux, que nous avons encadrés dans notre chambre ne concernent que nous deux" précisait Meghan Markle à Oprah Winfrey, pourtant habile pour obtenir des confessions. Une information, parmi cette longue séquence, ne pourra en revanche pas être remise en question. Enceinte, Meghan Markle avait attendu que son époux se positionne auprès d'elle pour dévoiler à tous les fans de la couronne qu'elle attendait une petite fille, et qu'Archie allait donc devenir grand-frère. A moins bien sûr, qu'une surprise ne vienne rectifier ses dires le jour de la naissance...