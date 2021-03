Meghan et Harry avouent enfin leur mensonge !

Le 7 mars 2021, lors de l'entrevue accordée à Oprah Winfrey et suivie par plus de 60 millions de téléspectateurs dans le monde, Meghan Markle affirmait entre autres choses qu'elle est le prince Harry s'étaient mariés secrètement, trois jours avant la date du mariage royal, le 19 mai 2018. Alors qu'un ancien membre de l'Archevêché de Canterbury a clairement indiqué que cette information était fausse, c'est aujourd'hui au couple de passer aux aveux.

Après avoir été mis à mal par la publication du certificat de mariage qui indique bel et bien qu'ils se sont mariés le 19 mai, un porte-parole du couple a finalement précisé que le couple avait seulement échangé des voeux personnels quelques jours avant le mariage officiel du 19 mai. Cela met donc un terme aux spéculations entourant le mariage, mais on est en droit de se demander quelle était la stratégie du duc et de la duchesse de Sussex en colportant cette fausse information ?

On peut penser que Meghan Markle s'est mal exprimée lors de cette interview. Elle voulait peut-être dire que le couple avait simplement échangé ses voeux en toute intimité quelques jours avant, ce qui n'a pas valeur de mariage. "Les voeux, que nous avons encadrés dans notre chambre, ne concernent que nous deux, dans notre jardin avec l'archevêque de Canterbury", avait-elle précisé à Oprah Winfrey.

L'interview diffusée sur la chaîne américaine CBS a eu l'effet d'un séisme pour la famille royale anglaise. Accusée de racisme à l'encontre du premier enfant du couple, la royauté a dû se défendre et les relations semblent plus tendues que jamais entre le couple et le reste de la famille.

Après des débuts idylliques, la relation entre Meghan et Harry, qui fut officialisée en novembre 2016, a connu plusieurs remous. Suite au mariage, l'actrice connue pour son rôle dans la série à succès Suits, a fait une fausse-couche en juillet 2020. Peu de temps avant, le couple annonçait prendre ses distances avec la royauté, s'attirant l'ire des médias et de la famille royale.