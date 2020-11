Meghan Markle a fait une fausse couche : "J'ai ressenti une forte crampe"

"C'était un jour de juillet qui a commencé comme tous les autres : faire le petit-déjeuner. Donner à manger aux chiens. Prendre mes vitamines. Attacher mes cheveux en queue de cheval avant d'aller voir mon fils dans son berceau. Après avoir changé sa couche, j'ai ressenti une forte crampe. Je suis tombée au sol avec lui dans mes bras, murmurant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes. Je savais, alors que je serrais mon premier enfant dans mes bras, que je perdais mon deuxième". Voilà comment Meghan Markle a confié avoir perdu le bébé qu'elle attendait, près d'un an après la naissance du petit Archie.

Tombée enceinte au cours de l'année 2020, la duchesse de Sussex a perdu son bébé en juillet dernier, un petit garçon. Tout de suite, son mari le prince Harry a été du plus grand des soutiens. "Des heures après, je suis allongée dans un lit d'hôpital, tenant la main de mon mari. J'ai senti le calme de sa paume et embrassé ses doigts, mouillés de nos larmes. En regardant ces murs blancs et glacés, j'ai essayé d'imaginer comment nous allions guérir", a-t-elle raconté au New York Times, le mercredi 25 novembre 2020.

La perte de son bébé, un "deuil presque insurmontable"

Ce terrible jour de juillet lui rappelle ce moment en Afrique du Sud , où elle était "épuisée", essayant d'allaiter bébé et de "garder la tête haute en face du public", quand un journaliste lui demande comment elle va . "Merci de demander. Peu de gens me demandent si je vais bien", avait-elle alors répondu. "Assise dans ce lit d'hôpital, regardant le coeur de mon mari se fendre alors qu'il tient tant bien que mal les morceaux du mien, j'ai réalisé que le seul moyen de commencer à guérir était de demander : 'Est-ce que ça va ?'", a poursuivi Meghan Markle, âgée de 39 ans.

Tout en relativisant sur la pandémie et les violences policières faites à la communauté noire, la maman d'Archie explique avoir découvert que 10 à 20 femmes sur 100 avaient déjà subi une fausse-couche. "Perdre un enfant est un deuil presque insurmontable, expérimenté par beaucoup mais peu évoquée. Malgré la banalité stupéfiante de cette douleur, en parler reste toujours tabou, entourée de honte et perpétuant un cycle de deuils silencieux", déplore-t-elle. Meghan Markle fini par conclure, avec espoir et optimisme : "Est-ce que nous allons bien ? Nous le serons bientôt".

Meghan Markle et le prince Harry auraient pu accueillir leur deuxième enfant, un petit garçon. Leur fils Archie est né le 6 mai 2019. Cette année, Chrissy Teigen a elle aussi contribué à faire des fausses-couches un sujet plus visible, en documentant la perte du bébé qu'elle attendait.