Harry et William fâchés : la naissance d'Archie en cause...

Après la sortie remarquée d'un premier ouvrage consacré au Mexgit cet été, un second livre sur la rupture entre les princes Harry et William est sorti le 20 octobre 2020. Cette biographie intitulée Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult [que l'on pourrait traduite par La Bataille des frères : William, Harry et les coulisses d'une famille tumultueuse], a été écrite par Robert Lacey, historien royal et consultant pour la populaire série Netflix The Crown.

L'auteur britannique revient dans cet ouvrage sur les raisons qui ont poussé les deux frères à prendre leurs distances. Une rupture dont l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale serait loin d'être la seule et unique cause, puisque l'enfance de William et Harry permettrait d'expliquer pourquoi ces deux garçons qui étaient si complices ne s'entendent plus. Pour autant, certains événements récents, directement liés à l'ancienne actrice américaine, ont irrité le prince William et certainement précipité le Megxit, y compris la naissance du petit Archie...

A en croire Robert Lacey, le mari de Kate Middleton n'a "pas trop apprécié les manoeuvres de prima donna d'Harry et Meghan pour cacher la naissance de leur fils". Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019 au Portland Hospital de Londres, à 5h26 du matin très exactement. Ce n'est que huit heures plus tard que le palais de Buckingham a annoncé l'accouchement : un laps de temps durant lequel les jeunes parents ont quitté la maternité pour se réfugier discrètement dans leur maison de Windsor, le Frogmore Cottage, sans être poursuivis par les médias.

Le prince William aurait été si mécontent de cette annonce en différé qu'il aurait attendu "huit jours complets" pour aller voir le nouveau-né avec son épouse Kate Middleton. Une visite pour laquelle les Cambridge n'ont pas amené leurs propres enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), les cousins d'Archie. Ce différent entre les deux frères a finalement contribué à tendre leurs relations déjà délicates...