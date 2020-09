Meghan Markle victime d'un faux kidnapping avant son mariage avec Harry

L'ex-actrice américaine a suivi un entraînement à la James Bond avant de rejoindre la famille royale... Avant son mariage avec le prince Harry, célébré en mai 2018, Meghan Markle a en effet pris part à un faux kidnapping et ce, pour sa propre sécurité. C'est ce qu'affirme la biographie consacrée aux Sussex et au Megxit, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire par "Trouver la liberté : Harry et Meghan", création d'une famille royale moderne), sortie le 11 août 2020.

"Meghan a pris part à une mis en scène d'enlèvement, durant laquelle elle a été attachée à l'arrière d'une voiture par un 'terroriste', emmenée dans un autre endroit, puis 'sauvée' par des officiers qui utilisaient de fausses armes (celles des acteurs dans les films hollywoodiens) pour davantage de réalisme, ont relaté les deux auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand. Pendant le faux kidnapping, Meghan a appris à développer une relation avec l'ennemi. On lui a également expliqué comment conduire une voiture pendant une course-poursuite."

Cet entraînement serait obligatoire pour tous les membres de la famille royale, excepté la reine Elizabeth. Kate Middleton aurait elle aussi suivi ce cours de défense façon film d'action après son mariage avec le prince William, célébré en 2011. Meghan Markle a quant à elle reçu cette formation avant même ses noces royales de mai 2018, tant elle recevait "un nombre inhabituellement élevé de menaces"...

Début 2019, le palais de Kensington avait même révélé qu'une équipe dédiée passait "des heures" à modérer les messages de haine visant la duchesse de Sussex sur les réseaux sociaux. Le cyber-harcèlement, les critiques dans les tabloïds anglais, les tensions avec le reste de la famille royale, la rigidité du protocole... Autant de raisons qui ont poussé les parents du petit Archie (1 an) à finalement quitter la monarchie britannique en mars dernier, pour s'installer en Californie.

Marine Corviole