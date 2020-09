Le prince Harry mal à l'aise dans la calèche de son mariage : la drôle de raison

Un couple souriant, élégant, complice... Lors de leur fastueux mariage célébré le 19 mai 2018, le prince Harry et Meghan Markle ont eu droit à une procession en carrosse dans les rues de Windsor, saluée par les milliers de curieux rassemblés près du château. Mais il s'avère que le jeune marié n'était pas très à l'aise dans son véhicule tiré par de beaux chevaux blancs.

C'est ce qu'affirme la biographie consacrée aux Sussex et au Megxit, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire par "Trouver la liberté : Harry et Meghan", création d'une famille royale moderne), sortie le 11 août 2020. Ses deux auteurs, le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, ont d'abord rapporté la surprise de la jeune mariée : "Levant sa main sur sa poitrine, Meghan n'a eu qu'un seul mot quand elle a vu la foule immense rassemblée autour du château : 'Wow !'" De son côté, "assis dans le carrosse à côté de sa nouvelle épouse, Harry a ri de son pantalon 'trop serré'".