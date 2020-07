Meghan Markle et l'affaire de sa tiare de mariage : la vérité enfin révélée ?

Il y a bel et bien eu conflit autour de la tiare de mariage de Meghan Markle. En attendant la sortie de la très attendue biographie consacrée aux Sussex et au Megxit, à paraître le 11 août prochain, le magazine américain People en a dévoilé quelques extraits dans son édition du 10 août 2020. Un passage revient sur le prétendu désaccord entre les futurs mariés et la reine Elizabeth, concernant la tiare portée par l'actrice américaine pour ses fastueuses noces avec le prince Harry à Windsor, le 19 mai 2018.

À en croire le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, les auteurs de l'ouvrage Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), il n'y aurait eu aucune tension entres les Sussex et la monarque de 94 ans. La reine n'aurait pas émis réserve à propos du bijou choisi par Meghan Markle : la tiare bandeau en diamants de la reine Mary, un modèle de style Arts déco créé en 1932. Mais le prince Harry aurait bel et bien été "frustré" par l'habilleuse en chef de sa grand-mère la reine, Angela Kelly, une quinquagénaire au service d'Elizabeth II depuis 2002. Le duc de Sussex aurait eu le sentiment que celle-ci rechignait à aider sa fiancée à obtenir sa tiare pour un essayage de coiffure avant le jour J.