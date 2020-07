Meghan Markle et Harry : Les détails de leur premier rendez-vous dévoilés

Cette nouvelle biographie ne sortira que le 11 août 2020, mais déjà, les premiers extraits récemment dévoilés par le Sunday Times font grand bruit. Écrit à quatre mains par le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, l'ouvrage Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire en français par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne) défend les Sussex et promet de rétablir la vérité sur leur départ de la monarchie britannique. Au passage, le livre revient sur le début de l'histoire d'amour du prince Harry et Meghan Markle, en juin 2016.

Fraîchement célibataire, après deux ans de relation avec le chef cuisinier canadien Cory Vitiello, Meghan Markle aurait plaisanté en disant à un proche qu'elle espérait trouver "un gentil gentleman anglais pour flirter" lors de son prochain voyage à Londres. Une amie de l'actrice a alors arrangé un blind date avec le prince Harry. L'entremetteuse la plus probable serait la styliste américaine Misha Nonoo, amie proche de Meghan Markle, et ex-épouse d'Alexander Gilkes, homme d'affaires et copain des princes Harry et William (un ancien de l'Eton College). Cette créatrice de mode est aussi très amie avec les cousines d'Harry, les princesses Beatrice et Eugenie.

Le premier rendez-vous galant du couple a donc eu lieu au bar restaurant londonien Dean Street Townhouse, du groupe hôtelier branché Soho House. La biographie révèle que, d'emblée, le prince Harry s'est dit qu'il allait devoir "améliorer son jeu" en rencontrant l'actrice américaine, alors connue pour son rôle dans la série Suits. Durant cette première soirée, qui aurait duré près de trois heures, le duo a appris à se connaître autour d'un verre : une bière pour Harry et un Martini pour Meghan. "Malgré l'attirance palpable entre eux, il n'y a pas eu de baiser d'adieu, aucune attente, juste le sentiment qu'il se passait quelque chose et qu'ils espéraient se revoir bientôt", relate l'ouvrage. "Presque immédiatement, ils ont presque été obsédés l'un par l'autre... C'était comme si Harry était en transe. De son côté, Meghan aurait appelé une amie pour lui dire : 'Est-ce que j'ai l'air folle si je dis que ça pourrait marcher ?'"