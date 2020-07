Meghan Markle mal accueillie par Kate ? Elle lui a "déroulé le tapis rouge"

Avant même sa sortie le 11 août 2020, cette nouvelle biographie fait déjà grand bruit. Depuis plusieurs jours, le Times of London dévoile des extraits de l'ouvrage Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire en français par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), écrit à quatre mains par le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand. Ce nouveau livre qui défend les Sussex et promet de rétablir la vérité sur le Megxit affirme notamment qu'au sein des équipes administratives du palais, et au sein même de la famille royale, personne n'a vraiment facilité l'intégration de Meghan Markle lors de son arrivée au Royaume-Uni, en 2017.

Non seulement le prince William aurait profondément blessé son petit frère en lui partageant ses doutes, craignant qu'il ne soit aveuglé d'amour par "cette fille" au point de précipiter leur mariage, mais Kate Middleton aurait elle aussi été peu enthousiaste à l'idée d'accueillir l'actrice américaine dans la famille. Une version des faits complètement fausse pour des proches des Cambridge, cités par le Daily Mail, le 25 juillet : le prince William et Kate Middleton auraient "déroulé le tapis rouge" à Meghan et "fait tout ce qu'ils pouvaient" pour l'intégrer au mieux. La mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) aurait "accueilli Meghan à bras ouverts" dans sa chère maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, en lui cuisinant des plats vegan.