Meghan Markle pressée : sa biographie "va enfin rétablir la vérité"

Les fans de la famille royale britannique ne sont pas les seuls à attendre avec impatience la sortie de ce livre événement. Le 11 août 2020 sortira une nouvelle biographie consacrée au prince Harry et à Meghan Markle, et leur décision de quitter la famille royale dans l'espoir d'une vie plus paisible aux États-Unis. Le couple aurait grandement contribué à la préparation de cet ouvrage intitulé Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire en français par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), et qui est déjà un succès mondial assuré.

À en croire un ami de l'ex-actrice, dont les propos ont été rapportés par le Daily Mail ce 12 mai, celle-ci souhaiterait que la sortie du livre soit avancée puisqu'elle est persuadée qu'il va redorer son blason : "Si Meghan pouvait le faire à sa façon, le livre serait publié demain et non dans trois mois. Elle a dit que le livre allait enfin rétablir la vérité et montrer au monde pourquoi ils n'ont eu d'autre choix que de quitter la vie royale." La duchesse de Sussex aimerait "désespérément briser cette image de diva exigeante qui était impolie avec les employés royaux et autres, dans sa quête de gloire et de pouvoir".