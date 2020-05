Meghan Markle VS les tabloïds : premier coup dur pour la duchesse

Le bras de fer entre Meghan Markle et le groupe Associated Newspapers s'engage mal pour l'ex-actrice américaine, une semaine seulement après la première audience. Comme l'ont rapporté plusieurs médias ce 1er mai 2020, dont le Daily Mail, le juge en charge de cette affaire a rejeté plusieurs parties de la plainte de la duchesse de Sussex qu'il a jugées "non pertinentes". Pour rappel, l'épouse du prince Harry a engagé des poursuites judiciaires contre ce groupe de presse anglais après qu'un de ses titres, le Mail on Sunday, a publié en février 2019 des extraits d'une lettre personnelle envoyée plus tôt à son père Thomas Markle, en août 2018. Père et fille sont en froid depuis le mariage royal de mai 2018.

Les droits de la duchesse ont été violés

Par l'intermédiaire de ses avocats basés à Londres, menés par un certain David Sherborne, Meghan Markle a porté-plainte pour atteinte à sa vie privée, aux droits d'auteur et à la protection des données. L'ex-actrice de 38 ans estime également que les journalistes ont été "malhonnêtes", qu'ils ont tiré profit de cette querelle familiale et l'ont intentionnellement présentée sous un jour peu flatteur, dommageable. Ce sont justement ces derniers éléments que le juge a rejetés : "Certaines des allégations sont radiées parce qu'elles ne sont pas pertinentes aux fins pour lesquelles elles sont plaidées, a-t-il expliqué. Certaines ne sont pas suffisamment détaillées." Pour autant, le juge n'exclut pas de réintégrer ces éléments s'ils lui sont présentés sous une autre forme.

Un porte-parole du cabinet Schilling, qui représente Meghan Markle, a commenté : "La décision d'aujourd'hui indique très clairement que les éléments essentiels de cette affaire ne changent pas et continueront de progresser. Les droits de la duchesse ont été violés (...). Bien que le juge reconnaisse qu'il existe une plainte pour violation de la vie privée et du droit d'auteur, nous sommes surpris de voir que sa décision suggère qu'un comportement malhonnête n'est pas pertinent. Nous pensons que l'honnêteté et l'intégrité, plutôt leur absence en ce qui concerne le Mail on Sunday, sont au coeur de ce qui compte."



Les vives critiques des tabloïds britanniques, qui l'ont accompagnée dès ses premiers pas au sein de la famille royale, ont poussé Meghan Markle à prendre ses distances avec la monarchie. Une fois les termes du Megxit définis avec la reine Elizabeth et le prince Charles, les Sussex et leur petit Archie (bientôt 1 an) ont choisi de refaire leur vie près de Los Angeles, la ville natale de l'ex-actrice. Le couple a récemment annoncé une nouvelle politique de communication excluant bon nombre de médias britanniques, y compris les plus populaires.