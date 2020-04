Meghan Markle fâchée avec son père : leurs derniers SMS tendus révélés

Alors même qu'elle vient de couper tout contact avec les tabloïds britanniques, de nouvelles informations personnelles concernant Meghan Markle et son père viennent d'être publiées, cette fois-ci dans un cadre juridique. Le 20 avril 2020, plusieurs médias, dont le Daily Mail, ont révélé des SMS échangés entre l'ex-actrice, son mari le prince Harry et Thomas Markle, quelques jours avant le mariage royal du 19 mai 2018. Des messages qui occupent une place importante dans le procès qu'a intenté la duchesse de Sussex contre le groupe Associated Newspapers et dont la première audience est prévue, à distance, pour vendredi prochain.

Meghan Markle a lancé des poursuites judiciaires contre le groupe d'édition britannique après qu'un de ses titres, le Mail on Sunday, a publié en février 2019 une lettre personnelle écrite à son père Thomas Markle, 75 ans. Une missive qu'elle lui avait envoyée trois mois après qu'il a manqué son mariage à Windsor et cessé de lui parler. L'Américaine de 38 ans attaque Associated Newspapers pour atteinte à la vie privée, violation du droit d'auteur et utilisation des données personnelles.

Dans des documents officiels relayés ce 20 avril, des SMS montrent les tentatives répétées du prince Harry et Meghan Markle pour arranger la situation avant qu'elle ne dérape. Tout a commencé le 12 mai 2018, lorsque Thomas Markle a organisé une fausse paparazzade près de chez lui, au Mexique. Deux jours plus tard, il a envoyé un message à sa fille pour lui dire qu'il n'assisterait pas à son mariage à Windsor. "Tom, c'est encore Harry ! Vraiment besoin de vous parler. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, nous comprenons les circonstances, mais 'parler publiquement' ne va faire qu'empirer la situation, a d'abord insisté le prince Harry. Si vous aimez Meg et que voulez arranger les choses, je vous prie de m'appeler, car il y a deux autres options qui n'impliquent pas de parler aux médias (...). Meg et moi ne sommes pas fâchés, nous voulons juste vous parler."