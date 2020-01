Meghan Markle : Cheveux crépus et look 90's, son album photo d'enfance dévoilé

La duchesse de Sussex a renoncé à son titre royal pour mener une vie plus paisible, loin de la monarchie et des tabloïds, mais elle peut compter sur son père pour déballer sa vie de famille. Le 22 janvier 2020, la chaîne anglaise Channel 5 a diffusé un documentaire événement sur Thomas Markle. Tout en tenant des propos virulents à l'égard de sa fille et son gendre le prince Harry, l'Américain de 75 ans a ouvert l'album de famille, depuis son domicile de Mexico.

De ses premiers jours à la maternité, dans les bras de sa mère Doria Ragland, à ses années d'étudiante à l'université, en passant par ses premiers pas sur scène... Thomas Markle a partagé de nombreuses photos retraçant l'enfance et l'adolescence de sa célèbre fille Meghan. L'occasion de découvrir l'ex-actrice de Suits avec ses cheveux crépus, son sourire à trous et ses premiers looks 90's, avec sourcils épilés et crayon à lèvres.