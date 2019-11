Meghan Markle contre les tabloïds, elle répond aux plus folles rumeurs

Le bras de fer judiciaire engagé par les Sussex contre les tabloïds britanniques se poursuit. Dans de nouveaux documents publiés par les avocats de la duchesse, relayés par People le 18 novembre 2019, Meghan Markle dément fermement plusieurs rumeurs négatives avancées par le Mail on Sunday au fil des derniers mois : le prix exorbitant de sa baby shower new-yorkaise, sa relation tumultueuse avec son père malade, ses goûts de luxe à Windsor...

Un court de tennis, un studio de yoga, une orangerie ou même une baignoire en cuivre hors de prix : le prince Harry et son épouse n'auraient en aucun cas choisi ces luxueuses installations pour leur nouvelle demeure officielle de Windsor. A en croire les documents de l'affaire opposant Meghan Markle au groupe Associated Newspapers, le Frogmore Cottage, bien qu'entièrement rénové durant plusieurs mois, ne comporterait pas non plus une dépendance pour la mère de la duchesse, Doria Ragland. Les travaux achevés au printemps dernier avaient été suivis avec attention, notamment parce qu'une partie a été financée par les impôts du contribuable...