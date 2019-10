Thomas Markle, la lettre intime de Meghan publiée : il s'explique 6 mois après !

Les semaines passent difficilement sans que Thomas Markle ne fasse des siennes. Et pourtant ! Visiblement, le père de Meghan s'est longtemps retenu avant de cibler à nouveau sa fille. Très exactement six mois.

En février dernier, il s'était adressé directement au journal The Sun pour faire publier quelques extraits d'une lettre très personnelle de cinq pages, que Meghan Markle lui avait écrite. Mais, grande homme, il avait refusé de recourir à ce genre de pratiques... avant qu'une amie de la duchesse de Sussex n'intervienne dans la presse. Elle y dépeignait une image de sa famille qui ne convenait tout simplement pas à sa réalité. "J'ai décidé de faire ça à cause de cet article dans People Magazine, explique-t-il ce dimanche 6 octobre 2019 au Daily Mail. Je devais me défendre. Et j'ai dû sélectionner certains passages parce que le reste était trop douloureux. Cette missive n'était pas pleine d'amour. Elle m'a juste fait beaucoup de peine."

Une amie de longue date de Meghan Markle avait effectivement donné une version un peu différente de ce pli, envoyé à Thomas via FedEx en août 2018 par le manager hollywoodien de l'actrice. "Elle l'a écrite après son mariage, détaillait l'anonyme, justement en février, dans People. Elle lui disait 'Papa, j'ai le coeur brisé. Je t'aime, je n'ai qu'un seul père. S'il te plaît, arrête de te victimiser dans la presse, qu'on puisse enfin reconstruire notre relation.'" Difficile, effectivement, de voir ces mots si privés révélés au monde entier...

Pourquoi le prince Harry porte-t-il plainte contre les médias ?

Thomas Markle est peut-être "dévasté" par l'absence de sa fille et l'inexistence de leur relation, mais le prince Harry n'est pas non plus dans son assiette. Le couple Sussex a carrément décidé de porter plainte contre certains organismes de presse britanniques pour "de présumés piratages téléphoniques" – rapporte RTL. "Ma plus grande peur, c'est que l'histoire se répète, a-t-il expliqué le 1er octobre. J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes". Le 31 août 1997, la princesse Diana succombait à une course poursuite autoroutière sous le pont de l'Alma. Pas étonnant que son fils en conserve un souvenir très amer...