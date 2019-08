Meghan Markle : Pour son maquillage de mariage, sa surprenante inspiration

"C'était comme si une amie me demandait de faire son mariage, a-t-il confié. Je n'ai pas fait d'essai maquillage avec elle parce que nous n'avons pas eu le temps. Je savais ce qu'elle aimait et n'aimait pas. Nous avons échangé des photos Pinterest par messages. Mais je pense que pour n'importe qui, Pinterest est un outil incroyable à utiliser comme référence." Pour ce qui est du maquillage choisi, l'artiste a expliqué que l'idée était de ne pas éclipser la robe de mariée épurée et élégante signée Clare Waight Keller pour Givenchy : un teint lumineux, les joues roses, les yeux soulignés par des fards bruns, un eye liner et du mascara, une bouche rose nude... Une mise en beauté fidèle au style naturel et frais de Meghan Markle.

Une fois le maquillage choisi, à distance, Daniel Martin s'est souvenu que la future duchesse était on ne peut plus "calme" le jour J : "Nos téléphones étaient éteints, on ne savait pas ce qu'il se passait dehors (...). Cette matinée-là était juste... facile. Rien ne nous a perturbé." Amis depuis maintenant dix ans, le maquilleur star a connu Meghan Markle lorsqu'elle était encore actrice de série dans Suits, bien avant qu'elle ne fasse la rencontre du prince Harry en 2016. Comme il l'a lui-même rappelé dans le podcast, il a notamment collaboré avec elle lorsqu'elle tenait son blog lifestyle The Tig. Un site qu'elle a ensuite fermé lorsqu'elle a officiellement intégré la famille royale.