Meghan Markle et Harry n'ont vu personne depuis leur arrivée à Los Angeles

Installés à Los Angeles depuis près d'un mois, le prince Harry et Meghan Markle ne se sont accordés que trois sorties et ce, pour la bonne cause. Comme l'a confirmé une source de People, ce 22 avril 2020, le duc et la duchesse de Sussex respectent scrupuleusement les consignes de confinement en restant chez eux avec leur petit Archie, bientôt 1 an.

"Ils ne quittent leur maison que pour des missions caritatives", avance ainsi le magazine américain. Le dimanche de Pâques, puis les 15 et 17 avril dernier, le couple a en effet été aperçu dans les rues de Los Angeles, distribuant des repas à des malades membres de l'association Project Angel Food. Cachés derrière leurs casquettes et masques, les clients du jour ont eu du mal à reconnaître le prince Harry et Meghan Markle : "Je me suis dit que ce grand gars roux me semblait familier, et que cette fille était très jolie. Puis j'ai vu le large SUV noir avec les gardes de sécurité derrière eux. Ils sont tous les deux gentils et très simples. Ils avaient des masques et ils portaient des jeans, mais de très jolis jeans", a ainsi rapporté un certain Dan Tyrell, toujours à People.