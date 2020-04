Archie privé de fête pour son 1er anniversaire : Meghan et Harry annulent tout

Le 6 mai 2020, Archie Harrison Mountbatten-Windsor fêtera son premier anniversaire. Mais contrairement à ce que le prince Harry et Meghan Markle avaient initialement prévu, c'est dans l'intimité, confinement oblige, que le petit garçon soufflera sa bougie dans sa mystérieuse nouvelle maison de Los Angeles.

À en croire une source proche du couple, citée par le Daily Mail le 15 avril 2020, le duc et la duchesse de Sussex avaient en effet pour projet d'organiser une grande fête d'anniversaire pour leur fils. Un événement qui aurait été le prétexte idéal pour célébrer leur nouvelle vie américaine avec les nombreux amis que compte l'ex-actrice dans la région : Serena Williams, la styliste Jessica Mulroney, Abigail Spencer (ex-camarade de la série Suits), les animatrices stars Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres et James Corden, Idris Elba, Katharine McPhee, George et Amal Clooney... Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, vit également à Los Angeles.

Tout rassemblement festif est impossible puisque le maire de Los Angeles a annoncé, le 10 avril dernier, que le confinement serait prolongé jusqu'au 15 mai prochain : "Il n'y a aucun moyen pour qu'Harry et Meghan puissent organiser une fête pour la famille et les amis. Aussi spécial soit le premier anniversaire d'Archie, il est temps de prendre la sécurité plus au sérieux que jamais, a rapporté la source du tabloïd. Leur groupe d'amis proches aura plein d'autres opportunités de se réunir." Pas sûr que la reine, le prince Charles, Kate Middleton et William puissent en dire autant...

Galipettes avec Archie

Pour la première fois depuis qu'il a pris ses distances avec la famille royale, le 31 mars, le prince Harry a donné de ses nouvelles lors d'une visioconférence organisée pendant le week-end de Pâques avec l'association Wellchild : "Avoir un enfant de 11 mois est déjà compliqué (...). Quand on est en mesure d'avoir autant de temps en famille, on en vient presque à se dire 'Est-ce que je me sens coupable d'avoir autant de temps en famille ?'. On doit se réjouir de ces moments où on fait le fou en roulant sur le sol !", a-t-il notamment confié, en évoquant certainement ses parties de jeux avec Archie.

À défaut d'organiser une fête pour leur fils, Meghan Markle et Harry préparent activement le lancement de leur nouvelle fondation, Archewell, dès la levée du confinement : "Leur désir de faire de cette fondation un succès est plus grand que jamais. Et ce qu'il se passe dans le monde les rend d'autant plus déterminés à faire le bien dans le monde."