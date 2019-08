Meghan Markle : Sa BFF Jessica Mulroney pose en bikini après avoir été attaquée

Cette nouvelle photo Instagram a de quoi surprendre. Particulièrement active sur le réseau social, Jessica Mulroney publie généralement des clichés de ses voyages, ses looks ou sa vie de famille avec ses trois jeunes enfants. Mais le 3 août 2019, la meilleure amie de Meghan Markle a publié une photo d'elle dénudée, loin d'être passée inaperçue.

Entre piscine, parasols et palmier, la styliste canadienne de 39 ans pose fièrement de dos, en maillot de bain échancré dévoilant ses fesses : "Je l'ai retirée après l'avoir postée hier. Trop d'attaques de trolls. Mais j'ai réalisé aujourd'hui que je m'en fiche. Je travaille dur sur tous les aspects de ma vie et je suis fière de mon corps, a-t-elle expliqué. Et si nous ne pouvons être fiers de nous-mêmes, à quoi bon. Plus d'excuses."