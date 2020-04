Le prince Harry, papa gaga : il donne des nouvelles d'Archie !

Wellchild est une association britannique qui vient en aide aux enfants atteints de maladies graves, en leur permettant de vivre chez eux en famille. D'autant plus en difficulté avec la crise du coronavirus, le prince Harry a souhaité savoir comment ces "super parents" s'en sortaient : "La résilience et la force que vous avez sont absolument incroyables. Vous ne devez jamais, jamais, jamais oublier cela. Bien sûr, il y aura des jours difficiles, je ne peux même pas imaginer à quel point c'est difficile pour vous, a notamment déclaré le jeune papa de 35 ans. Avoir un enfant de 11 mois est déjà compliqué !"

Après avoir fait face à la véritable crise royale et médiatique provoquée par le Megxit en début d'année, le prince Harry profite aujourd'hui de cette période en famille, non sans une pointe de culpabilité : "Quand on est en mesure d'avoir autant de temps en famille, on en vient presque à se dire 'Est-ce-que je me sens coupable d'avoir autant de temps en famille ?'. On doit se réjouir de ces moments où on fait le fou en roulant sur le sol !", a-t-il ajouté, en évoquant probablement ses parties de jeux avec Archie.

C'est certainement confinés à trois que Meghan Markle et Harry fêteront le premier anniversaire de leur petit garçon, bien loin de la famille royale restée au Royaume-Uni. S'ils ont été contraints de confirmer le nom de leur nouvelle fondation, Archewell, le duc et la duchesse de Sussex restent encore bien mystérieux à propos de leur nouvelle vie aux États-Unis.