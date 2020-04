Meghan Markle et Harry révèlent leur nouveau projet, hommage à Archie

On en sait un peu plus sur les projets professionnels du prince Harry et Meghan Markle, maintenant qu'ils ont officiellement pris leurs distances avec la monarchie. Dans un communiqué relayé par People ce 6 avril 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont révélé le nom de leur prochaine fondation : Archewell, un joli clin d'oeil au prénom de leur petit garçon Archie, 11 mois.

"Comme vous, notre objectif du moment est de soutenir les efforts pour lutter la pandémie de Covid-19, mais après que des informations ont été révélées, nous nous sentons obligés de partager l'histoire de ce projet", a d'abord expliqué le couple, dont les plans ont été prématurément publiés lundi par le Telegraph, qui s'est procuré des documents officiels. "Avant SussexRoyal est venue l'idée d'arche - le terme grec signifiant 'source de l'action'. Nous nous sommes connectés à ce concept pour une organisation de charité que nous espérions construire un jour, et c'est devenu l'inspiration pour le nom de notre fils. Faire quelque chose qui a du sens, qui a de l'importance. Archewell est un nom qui combine un mot ancien pour la force et l'action et un autre qui évoque les profondes ressources dans lesquelles nous devons tous puiser. Nous sommes impatients de lancer Archewell quand le moment sera venu."

Selon The Telegraph, Meghan Markle et Harry ont déposé la marque Archewell dans de nombreux domaines afin d'en assurer la protection commerciale, comme ils l'avaient d'ailleurs fait pour SussexRoyal, avant que la reine Elizabeth ne leur interdise d'utiliser le terme royal pour leur nouvelle vie loin de la Couronne. Depuis sa nouvelle demeure californienne, où il s'est installé en toute discrétion il y a maintenant deux semaines, le couple continue de travailler sur ce projet de fondation qui aura plusieurs fonctions telles qu'un support d'éducation multimédia et une plateforme aidant au bien-être.

En attendant d'y voir plus clair sur le lancement d'Archewell, le premier projet post-Megxit de la duchesse est déjà accessible : le documentaire Elephants pour lequel Meghan Markle a prêté sa voix est désormais disponible sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+.