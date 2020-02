Meghan Markle et Harry : Décision choc de la reine, leur nouvelle vie compromise

Voilà un rebondissement qui risque de compliquer les affaires du prince Harry et Meghan Markle. À en croire les informations du Daily Mail publiées le 18 février 2020, Elizabeth II leur aurait interdit d'utiliser le nom de "Sussex Royal", comme ils l'avaient espéré. Maintenant qu'ils ont officiellement pris leurs distances avec la monarchie pour mener une vie plus paisible en Amérique du Nord, le duc et la duchesse de Sussex comptaient bien utiliser leur nom tel une marque pour leur reconversion professionnelle. Ils auraient malgré tout accepté la décision de la reine.

La monarque de 93 ans estimerait qu'il est tout bonnement contradictoire pour Meghan Markle et Harry d'utiliser le terme "royal" alors qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Une décision prise après de longues et complexes discussions qui sont loin d'être terminées tant le nouveau statut des parents d'Archie (9 mois) est inédit pour la Couronne. Bien qu'ils restent duc et duchesse de Sussex, ils ne pourront donc pas utiliser la marque Sussex Royal déposée en juin 2019, soit de longs mois avant le scandale du Megxit.

Le prince Harry et Meghan Markle avaient investi quelques milliers de livres pour déposer cette marque dans de nombreux domaines, allant de l'événementiel à l'édition, en passant par les accessoires de mode et de papeterie. Un projet qui devait leur rapporter une rapide fortune. Le nom de Sussex Royal, en plus d'être celui de leur populaire compte Instagram, devait également être celui de leur prochaine fondation qu'ils préparent activement. La semaine dernière, ils se sont rendus en Californie, dans la prestigieuse Université de Stanford, pour s'entretenir avec des professeurs sur ce projet de fondation, qui pourrait bien s'inspirer de celles des couples Obama et Clinton.