Meghan Markle et Harry à Los Angeles : images de leur première sortie

En jeans, baskets et casquettes, le duc et la duchesse de Sussex passent presque inaperçus. Un de leurs "clients" a d'ailleurs eu du mal à les reconnaître en les voyant arriver devant son immeuble : "Je me suis dit que ce grand gars roux me semblait familier, et que cette fille était très jolie. Puis j'ai vu le large SUV noir avec les gardes de sécurité derrière eux. Ils sont tous les deux gentils et très simples. Ils avaient des masques et ils portaient des jeans, mais de très jolis jeans", a ainsi rapporté un certain Dan Tyrell au magazine People.

Après avoir entendu parler de l'association Project Angel Food par Doria Ragland, la mère de l'ex-actrice, les Sussex ont proposé leurs services en cette période de crise sanitaire : "Ils nous ont dit avoir entendu que nos livreurs étaient surchargés et étaient volontaires pour alléger leur charge de travail", a expliqué Richard Ayoub, le directeur de l'association. "Meghan et Harry ont pris six livraisons dimanche dernier [le dimanche de Pâques, NDLR] et puis ils ont dit 'On veut recommencer et en faire et plus', donc ils ont pris quatorze livraisons mercredi (...). Ils ont rencontré nos chefs, discuté avec les clients - ils voulaient juste s'assurer que les gens ressentent de l'amour et de l'estime (...). Meghan voulait montrer Los Angeles à Harry au travers de la philanthropie."

Une bienfaitrice de longue date

Lorsqu'elle était encore actrice dans la série Suits, à Toronto, Meghan Markle était connue pour son engagement caritatif puisqu'elle distribuait déjà des repas aux plus vulnérables. Symboliquement, pour son premier engagement officiel en tant que duchesse de Sussex en septembre 2018, elle avait choisi d'aider une cuisine caritative de Londres en collaborant à un livre de recettes. Aussi bien seule qu'accompagnée de son mari, l'Américaine avait ensuite effectué plusieurs visites en privé dans cette même cuisine.