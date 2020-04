Meghan Markle et Harry à Los Angeles : sortie secrète pour Pâques

"Ils nous ont dit avoir entendu que nos livreurs étaient surchargés et étaient volontaires pour alléger leur charge de travail." Le 12 avril dernier, le prince Harry et Meghan Markle ont donc enfilé masques et gants pour livrer des repas non-périssables à des personnes dans le besoin, après que Doria Ragland, la mère de l'ex-actrice, leur a parlé de cette association. Un joli geste qu'ils ont réitéré mercredi dernier en livrant encore plus de clients. "Meghan et Harry ont pris six livraisons dimanche dernier et puis ils ont dit, 'On veut le refaire et plus', donc ils ont pris quatorze livraisons mercredi (...). Ils ont rencontré nos chefs, discuté avec les clients - ils voulaient juste s'assurer que les gens ressentent l'amour et l'appréciation (...). Meghan voulait montrer Los Angeles à Harry au travers de la philanthropie."

Dan Tyrell, un des clients de l'association, n'a pas immédiatement reconnu ses célèbres bienfaiteurs en les voyant arriver devant son immeuble : "Je me suis dit que ce grand gars roux me semblait familier, et que cette fille était très jolie. Puis j'ai vu le large SUV noir avec les gardes de sécurité derrière eux. Ils sont tous les deux gentils et très terre-à-terre. Ils avaient des masques et étaient en jean, mais de très jolis jeans."

Le prince Harry a certainement été motivé par sa moitié, qui distribuait déjà des repas aux plus vulnérables lorsqu'elle était encore actrice à Toronto. Symboliquement, pour son premier engagement officiel en tant que duchesse de Sussex en septembre 2018, Meghan Markle avait choisi d'aider une cuisine caritative de Londres en collaborant à un livre de recettes. Aussi bien seule qu'accompagnée de son mari, l'Américaine avait ensuite effectué plusieurs visites en privé dans cette même cuisine.