Meghan Markle et Harry : Appel à Elizabeth II pour son anniversaire, avec Archie

Elizabeth II n'a plus vu son arrière petit-fils Archie depuis des mois, mais mardi 21 avril 2020, le jour de ses 94 ans, la reine d'Angleterre a eu l'agréable surprise de pouvoir le voir le temps de plusieurs minutes.

Comme l'a confirmé un représentant de Meghan Markle et du prince Harry, les époux, qui vivent à présent à Los Angeles avec leur bébé de 11 mois, ont contacté Elizabeth II via l'application Zoom. En raison du décalage horaire important entre la Californie et l'Angleterre (8 heures), Meghan, Harry et Archie n'ont appelé la reine qu'en fin de journée pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Cet appel qui a sans aucun doute donner du baume au coeur d'Elizabeth II intervient au lendemain de la nouvelle décision radicale de la duchesse et du duc de Sussex. Le couple a décidé de boycotter plusieurs tabloïds britanniques. Meghan Markle et Harry ont établi "une nouvelle politique de relations avec les médias" en arrêtant toute communication avec, entre autres, le Daily Mail, le Daily Mirror, The Sun et The Daily Express : "Il est très préoccupant qu'une tranche influente des médias, depuis de nombreuses années, cherche à s'isoler de la responsabilité de ce qu'ils disent ou impriment, même lorsqu'ils savent que cela est déformé, faux ou envahissant au-delà de la raison. Quand le pouvoir est exercé sans responsabilité, la confiance que nous plaçons tous dans cette industrie si nécessaire se dégrade."

Pour ses 94 ans, Elizabeth II a bien évidemment reçu de nombreux messages d'anniversaire, notamment de la part du prince William et de son épouse Kate Middleton . "Nous souhaitons un très bon 94e anniversaire à sa Majesté la reine", ont-ils publié sur leur page Instagram Kensington Palace.