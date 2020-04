Elizabeth II a 94 ans : de la guerre au Covid-19, la reine à l'épreuve du temps

Le premier véritable challenge auquel Elizabeth a dû faire face est le décès de son père, en 1952, alors qu'elle est en tournée royale au Kenya avec son mari le prince Philip. Rentrée d'urgence à Londres, elle entame alors les préparations pour son accession au trône à seulement 25 ans. S'ensuivent la crise du canal de Suez en 1956 et la fin de l'empire britannique au fil des décolonisations en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. En 1981, alors que la reine, à cheval, prend part à la parade Trooping The Colour célébrant son anniversaire, six coups de feux sont tirés par un adolescent, un certain Marcus Sarjeant. Bien qu'il s'agissait de cartouches à blanc, le jeune tireur est arrêté et passe 3 ans en prison.

Les crises familiales s'enchaînent

Dix ans plus tard, juste après la guerre du Golfe, Elizabeth II entame ce qu'elle appelle son Annus horribilis [année horrible en latin, NDLR] : en 1992, son fils le prince Andrew se sépare de sa femme Sarah Ferguson après qu'elle a été photographiée avec un autre homme, sa fille la princesse Anne divorce quant à elle de son premier mari le capitaine Mark Phillips. Vient ensuite la séparation de son fils le prince Charles, héritier au trône, avec son épouse Diana. En novembre de cette même année riche en émotion, un incendie accidentel se déclare au château de Windsor. Le sinistre cause de graves dégâts et détruit de nombreuses oeuvres d'art, au point de nécessiter 5 ans de travaux et 37 millions de livres.

En 1997, la famille royale fait face à la disparition tragique de la princesse de Galles, décédée dans un accident de voiture à Paris à 36 ans. Rapidement, la reine est critiquée pour son lourd silence, qu'elle rompt finalement à la veille des funérailles de Diana avec une rare allocution télévisée. Le deuil d'Elizabeth se poursuit en 2002, lorsqu'elle perd successivement sa soeur la princesse Margaret, à 71 ans, puis sa mère, à l'âge de 101 ans.