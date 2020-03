Elizabeth II : Son anniversaire annulé à cause du coronavirus ? Le palais hésite

Après les traditionnelles garden parties du printemps et l'incontournable relève de la garde à Buckingham, un autre rendez-vous royal se voit chamboulé par la crise du coronavirus. Comme l'a annoncé le palais le 27 mars 2020, la célèbre parade Trooping The Colour, qui célèbre chaque année l'anniversaire de la reine Elizabeth II, est elle aussi remise en cause. Elle doit se tenir le 13 juin prochain.

"Conformément aux conseils du gouvernement, il a été convenu que le défilé anniversaire de la reine, aussi connu sous le nom de Trooping the Colour, ne se déroulera pas dans sa forme traditionnelle. Un certain nombre d'autres options sont à l'étude, en accord avec les recommandations pertinentes", a-t-il été précisé. Vieille de plus de 200 ans, cette cérémonie réunit chaque mois de juin plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens à Buckingham. Après un défilé en carrosse devant les nombreux spectateurs qui s'y donnent rendez-vous chaque année, la reine et ses proches assistent ensuite au balai des avions de la Royal Air Force depuis le balcon du palais. Il s'agit d'un des rares événements publiques qui réunit toute la famille royale.