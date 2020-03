Meghan et Harry "pourront toujours revenir" : tendre message d'adieu de la reine

Le 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle prendront officiellement leurs distances avec la monarchie pour mener une vie plus paisible en Amérique du Nord. Pour autant, Elizabeth II aurait assuré à son petit-fils qu'ils seraient toujours les bienvenus s'ils décidaient de reprendre leur rôle au sein de la famille royale. À en croire une source du Sun, la reine et le duc de Sussex auraient eu une discussion en tête à tête le temps d'un déjeuner à Windsor, le 1er mars dernier.

Le Britannique de 35 ans et la monarque de 93 ans auraient passé près de quatre heures à discuter à coeur ouvert. Le prince Harry aurait lui-même été à l'initiative de cet entretien : "La reine avait beaucoup à dire à Harry et c'était le moment idéal pour tous les deux d'exprimer ce qu'ils avaient chacun à dire, a rapporté une source du tabloïd. Quand Harry et Meghan ont annoncé qu'ils voulaient prendre leurs distances, tout est arrivé très rapidement et ça a été très stressant pour tous ceux qui étaient impliqués. Dimanche, c'était la première fois que la reine avait une chance de parler à Harry de vive voix et de vraiment connaître ses plans (...). Elle a été très claire sur le fait que Meghan et lui pourraient toujours revenir s'ils changeaient d'avis et elle les accueillera à bras ouverts."