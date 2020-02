Meghan Markle et Harry : Avant le Megxit, leur dernier engagement dévoilé

On en sait un peu plus sur le calendrier des Sussex. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 19 février 2020, le prince Harry et Meghan Markle quitteront officiellement la famille royale le 31 mars prochain, après avoir tenu quelques derniers engagements. Dès le mois d'avril, les parents d'Archie (9 mois) n'auront plus de bureau au palais de Buckingham et seront représentés par l'équipe en charge de leur nouvelle fondation. Cette prise de distance étant inédite pour la monarchie, le duc et la duchesse ont accepté une période d'essai de douze mois pour mettre en place leur nouvelle vie entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.

D'ici au 31 mars, le prince Harry et Meghan Markle effectueront leurs derniers engagements royaux : le Britannique de 35 ans prendra notamment part à un événement lié aux Invictus Games le 28 février prochain. Le couple se retrouvera ensuite pour les Endeavour Fund awards le 5 mars et Harry se rendra au circuit de Silverstone avec Lewis Hamilton le 6 mars. Viendra également le Mountbatten Festival de musique, le 7 mars. Seule, l'ex-actrice américaine se mobilisera pour la Journée internationale des femmes le 8 mars. Enfin, les Sussex retrouveront le reste de la famille royale à Westminster pour la messe annuelle du Commonwealth prévue le 9 mars.

Toujours selon le Daily Mail, un porte-parole du couple a annoncé que les détails de la nouvelle fondation des Sussex seraient révélés plus tard cette année. Un projet pour lequel ils comptaient miser sur le nom Sussex Royal, avant que la reine ne le leur interdise... Maintenant qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale, Elizabeth II a jugé qu'il était inapproprié qu'ils capitalisent sur le terme "royal" pour leur reconversion professionnelle. Cette déconvenue risque de compromettre la nouvelle vie du prince Harry et Meghan Markle, qui avaient déjà déposé dès juin 2019 la marque Sussex Royal dans de nombreux domaines : l'événementiel, l'édition, les accessoires de mode, la papeterie... Une marque qui aurait pu leur rapporter une sacrée fortune.