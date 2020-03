Le prince Charles, 71 ans, testé positif au coronavirus

La nouvelle vient de tomber ce 25 mars 2020 : le prince Charles, 71 ans, a été testé positif au Covid-19. Plusieurs médias britanniques, dont le Daily Mail, ont rapporté le témoignage d'un porte-parole de Clarence House, la demeure officielle du fils aîné de la reine Elizabeth II et son épouse, Camilla Parker-Bowles. Cette dernière n'a quant à elle pas été contaminée par le virus.

"Le prince de Galles a été testé positif au coronavirus. Il présente des symptômes bénins, mais reste en bonne santé et a travaillé de la maison ces derniers jours, comme d'habitude." Voilà plusieurs jours que le prince Charles et sa femme se sont isolés au château de Balmoral, en Écosse. Le porte-parole a ajouté qu'il était impossible de dire où et quand l'héritier au trône d'Angleterre avait contracté le Covid-19 tant il a multiplié les engagements publics ces dernières semaines. Éviter de serrer des mains en optant plutôt pour un geste de namasté n'aura donc pas suffit.

Triste coïncidence, cette annonce survient quelques jours après que le prince Albert de Monaco a lui aussi été testé positif au coronavirus. D'ores et déjà, un lien a été établi entre les deux chefs d'État qui se sont rencontrés le 10 mars dernier à Londres, lors du sommet WaterAid's Water and Climate. Comme le souligne le Daily Mail, un employé du palais de Buckingham a également été testé positif au Covid-19. De son côté, la reine, 93 ans, et son mari le duc d'Édimbourg, 98 ans, se sont réfugiés dans leur château de Windsor. Un communiqué de Buckingham publié ce mercredi précise que le prince Charles et sa mère se sont vus "brièvement" pour la dernière fois le 12 mars dernier, "en suivant tous les conseils appropriés pour leur bien-être".



Le coronavirus a déjà fait 422 victimes au Royaume-Uni.