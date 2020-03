Elizabeth II : La reine de 93 ans prend la fuite à Windsor contre le coronavirus

Après un bref séjour de deux jours à son château de Windsor du 14 au 16 mars, la reine Elizabeth II avait regagné le palais de Buckingham, à Londres. Mais, face à la pandémie de coronavirus et alors que le Royaume-Uni s'attend au pire dans les prochaines semaines, la monarque a décidé de bel et bien trouver refuge sur du long terme à l'ouest de la capitale.

Le palais a diffusé un communiqué pour confirmer le confinement d'Elizabeth II (93 ans) et de son mari le prince Philip (98 ans) au château de Windsor. "Par mesure de précaution et pour des raisons pratiques dans les circonstances actuelles, un certain nombre de modifications ont été apportées à l'agenda de la reine. La reine ira au château de Windsor pour la période de Pâques le jeudi 19 mars, une semaine plus tôt que prévu. Il est probable que la reine y restera après la période de Pâques", a précisé le palais. Les médias britanniques rapportent que le confinement de leur bien-aimée souveraine - qui est la plus âgée du monde et celle qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni - pourrait durer "des semaines".

Elizabeth II, qui doit donc quitter son palais officiel le jeudi 19 mars 2020, devrait continuer de recevoir des visiteurs pour ses ultimes engagements. "Les audiences prévues cette semaine au palais de Buckingham sont maintenues, mais l'opportunité de les poursuivre au-delà sera examinée", selon le communiqué.

Plusieurs événements publics, auxquels la reine ou des membres de la famille royale - le prince Harry et son épouse la duchesse de Sussex Meghan Markle ont regagné le Canada après une ultime visite au Royaume-Uni - devaient participer dans les prochains mois, ont été "reportés ou annulés", dont la messe du Jeudi saint à la chapelle Saint-Georges de Windsor et cinq "garden parties", précise cette fois l'AFP. En revanche, le maintien d'une visite d'État de l'empereur Naruhito du Japon - qui a récemment pris le relais de son père après son abdication - et de sa femme, prévue au printemps au Royaume-Uni, la première depuis le Brexit fin janvier, est toujours à l'étude...

À ce jour, le Covid-19 a fait 1960 contaminations officielles et 71 morts. Toutefois, le gouvernement mené par Boris Johnson a estimé qu'une fois la crise terminée, un bilan de "20 000 morts ou moins constituerait un bon résultat". On comprend la fuite de la reine !