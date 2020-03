Meghan Markle, le grand départ : sa fuite au Canada, elle retrouve Archie

La fin d'une ère. Hier, le monde entier voyait pour la dernière fois des images du Fab Four, lors de la messe annuelle organisée pour la célébration du Commonwealth à l'Abbaye de Westminster. Il s'agissait du dernier engagement de Meghan Markle et du prince Harry, qui ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale, abandonnant ainsi leurs titres de membres seniors.

Meghan et Harry sont très pressés de débuter leur nouvelle vie loin de l'agitation médiatique, au Canada, avec leur tout jeune fils, Archie (10 mois). Comme l'explique le Telegraph, à peine son dernier engagement en tant que duchesse de Sussex terminé, l'actrice de Suits s'est envolée direction Vancouver pour retrouver son bébé. Nos confrères britanniques indiquent que Meghan Markle a fait "des adieux émouvants" aux membres du staff, qu'elle ne devrait pas revoir avant longtemps.

Meghan part, mais Harry reste

Quant au prince Harry, il devrait rester encore quelques jours au Royaume-Uni avant de rejoindre son épouse et leur fils. À Vancouver, la petite famille devrait toujours résider dans un cottage au bord de l'eau estimé à 14 millions de livres, où ils avaient déjà passé les fêtes de fin d'année. On dit également que le couple royal serait en train de s'intéresser à plusieurs demeures en location en Californie, où réside toujours la mère de la duchesse, Doria Ragland.

On devine à leur attitude que le prince Harry et Meghan Markle ont hâte d'être indépendants. Piégé par deux vidéastes russes, le fils de Lady Diana s'est laissé aller à des confidences assez cash sur son départ de la famille royale. Il assurait que leur vie loin de la couronne britannique était "nettement mieux" et qu'il se sentait personnellement "plus normal que ce que [sa] famille voudrait croire". "Je peux vous assurer qu'épouser un prince ou une princesse, ce n'est pas vraiment du tout ce qu'on peut s'imaginer. Il y a beaucoup de pièces dans le puzzle. (...) Je pense qu'il y a un tas de gens sur Terre qui s'identifient à nous et qui respectent notre choix de faire passer notre famille avant tout. C'est risqué, mais nous allons débuter une nouvelle vie", aurait-il déclaré, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Rappelons-le, le départ de Meghan Markle et du prince Harry sera officiel le 31 mars prochain. Leur sécurité n'étant plus assurée par le palais de Buckingham à compter de cette date, ils devront probablement faire appel à une société privée.