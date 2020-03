Meghan Markle en vert et Kate Middleton en rouge pour la fin d'une ère

Ce sont les dernières images des Fab Four ensemble. Comme prévu, Meghan Markle (38 ans) et son époux le prince Harry (35 ans) ainsi que Kate Middleton (38 ans) et le prince William (37 ans) ont assisté à la messe annuelle organisée pour la célébration du Commonwealth à Westminster Abbey. Cette grande réunion était la première depuis l'annonce du Megxit le 8 janvier dernier et la volonté du duc et de la duchesse de Sussex de prendre leurs distances avec la famille royale en abandonnant leur titre de membres seniors.

Dans l'après-midi de ce lundi 9 mars 2020, Meghan Markle s'est présentée devant le célèbre édifice religieux de Londres au côté du prince Harry, dans une robe verte Emilia Wickstead associée à un chapeau William Chambers, une pochette Gabriella Hearst et une paire d'escarpins nude Aquazzura. L'ancienne actrice de 38 ans s'est montrée extrêmement souriante pour cette ultime apparition en tant que membre senior de la famille royale britannique, ce qu'elle ne sera plus à compter du 31 mars prochain, date à laquelle le Megxit prendra effet. Contrairement à l'an passé, Meghan et Harry n'ont pas attendu l'arrivée de la reine Elizabeth II pour faire leur entrée dans Westminster Abbey, ils ont été conduits jusqu'à leurs chaises avant que la grand-mère d'Harry ne se présente devant l'église. En mars 2019, le duc et la duchesse de Sussex avaient accompagné la reine Elizabeth II dans l'enceinte de Westminster Abbey. Meghan et Harry étaient installés au deuxième rang, au côté d'Edward de Wessex et de son épouse la comtesse Sophie de Wessex.