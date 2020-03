Boris Johnson est fiancé à Carrie et cinquième enfant en route à 55 ans

L'heureuse nouvelle de cette fin de semaine concerne Boris Johnson ! Le Premier ministre britannique, âgé de 55 ans, va se marier pour la troisième fois et accueillir son cinquième enfant. Sa nouvelle fiancée, Carrie Symonds, est enceinte.

L'annonce a été faite ce samedi 29 février 2020. Le porte-parole du couple a indiqué à l'agence Press Association que "le Premier ministre et mademoiselle Symonds sont très heureux d'annoncer leurs fiançailles et qu'ils attendent un bébé pour le début de l'été". Un autre porte-parole, celui du 10, Downing Street (adresse du bureau du Premier ministre à Londres), a confirmé l'information à l'AFP.

Boris Johnson a été marié et a divorcé deux fois. Il a d'abord épousé Allegra Mostyn-Owen en 1987. Leur union a été annulée en 1993. L'ancien maire de Londres s'est marié une deuxième fois, avec une amie d'enfance, l'avocate Marina Wheeler. Ils se sont séparés en 2018, après vingt-six ans de mariage, à cause de rumeurs d'infidélité de Boris Johnson. Un accord financier a été trouvé entre les ex-époux au mois de février 2020. Ensemble, Boris Johnson et Marina Wheeler ont eu quatre enfants, deux filles et deux garçons prénommés Lara, Milo, Cassia et Theodore. Sa fille aînée a cinq ans de plus que son actuelle compagne. Boris Johnson serait également le papa d'un cinquième enfant né d'une relation extra-conjugale, entretenue au cours de cette union.

Sa relation avec Carrie Symonds, 31 ans, a été officialisée au début de l'année 2019. Boris Johnson sera le premier Premier ministre britannique à se marier pendant son mandat depuis 250 ans.

Boris Johnson et Carrie Symonds avaient déjà marqué l'histoire du Royaume-Uni en étant le premier couple vivant en concubinage à occuper Downing Street.

Carrie Symonds, ancienne conseillère en communication du parti conservateur avant d'être rebaptisée par la presse "la Première petite amie", est restée discrète depuis qu'elle a déménagé à Downing Street. Elle avait auparavant été directrice de la communication pendant la campagne de réélection de Boris Johnson à la mairie de Londres en 2012.