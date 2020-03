Meghan Markle et Harry : cette décision qui rend la reine "très triste"

Voilà maintenant près de trois mois que la reine Elizabeth II n'a pas plus vu Archie. Oui mais voilà, la souveraine britannique de 93 ans ne reverra pas son son arrière petit-fils de si tôt. Si la grand-mère du prince Harry espérait que le petit Archie, 9 mois, reviendrait en Angleterre en ce mois de mars, il n'en sera rien. Pour sa plus grande peine.

En effet, la presse britannique rapporte que Meghan Markle n'a pas prévu de voyager avec son fils pour son grand retour à Londres annoncé le 5 mars prochain. L'ancienne actrice américaine de 38 ans, qui aurait prévu de reprendre rapidement du service maintenant qu'elle a pris ses distances avec la famille royale britannique, rejoindra à cette date son époux le prince Harry pour assister aux Endeavour Fund Awards. Le petit frère de 35 ans du prince William se trouve depuis quelques jours en Angleterre.

Selon le Sunday Times, la reine Elizabeth et son époux le prince Philip (98 ans) sont "très tristes" de l'absence d'Archie pour la "tournée d'adieux" de Meghan Markle et du prince Harry. En effet, à compter du 31 mars prochain, le couple prendra officiellement ses distances avec la monarchie et retournera vivre au Canada où Meghan Markle avait pris la fuite au mois de janvier. Les parents du petit Archie ont d'ailleurs récemment appris que le gouvernement canadien ne réglera plus la lourde facture de sa sécurité une fois le "Megxit" acté. Soit à partir du 31 mars. Un vrai coup dur ! Cette décision implique que Meghan Markle et le prince Harry devront eux-mêmes prendre en charge la facture astronomique de leur sécurité qui s'élèverait à plus de 20 millions de livres par an. La liberté a un prix !

Pendant que ses parents seront en Angleterre, Archie devrait être entre les mains de sa nounou et de Jessica Mulroney, l'amie proche de Meghan Markle.

Les retrouvailles du duc et de la duchesse de Sussex avec l'ensemble de la famille royale britannique sont attendues le 9 mars prochain, lors de la messe annuelle du Commonwealth à Westminster.

Arrivé il y a quelques jours à Londres par un vol commercial, le prince Harry a multiplié les apparitions officielles. Il a notamment rencontré le chanteur américain Jon Bon Jovi le 28 février, et a enregistré avec lui l'hymne des prochains Invictus Games qui se dérouleront du 9 au 16 mai 2020, à La Haye, aux Pays-Bas. Cet enregistrement s'est déroulé dans les mythiques studios d'Abbey Road, connus notamment pour avoir accueilli les Beatles par le passé. La chanson sera commercialisée au profit de la fondation des Invictus Games.