Meghan Markle de retour à Londres : éclatante en robe moulante aux côtés d'Harry

L'arrivée de Meghan Markle en Angleterre s'est faite dans la plus grande discrétion, sans grande surprise. Le Daily Mail a en effet rapporté un peu plus tôt dans la journée que la duchesse de Sussex avait atterri à Londres, en provenance du Canada. Mais aucune photo de son arrivée n'a fuité. Les premières images sont arrivées plus tard, lorsque Meghan a été photographiée dans un manteau camel à la sortie du Goring Hotel, après avoir participé à un déjeuner privé avec son époux.

L'ex-star de la série Suits avait fui au Canada quelques heures seulement après le déclenchement du "Megxit" et l'annonce de la volonté de la duchesse et du duc de Sussex de prendre leurs distances avec la famille royale britannique. C'était le le 8 janvier dernier. Elle y avait rejoint leur fils Archie, qui aura 10 mois le 6 mars, resté sur place le temps qu'elle fasse quelques apparitions à Londres, puis lâche la bombe qui a secoué le peuple britannique et mis la reine Elizabeth II en rage. Durant l'absence de sa mère et son père, le petit Archie était resté sous la responsabilité d'une nourrice et de Jessica Mulroney, la meilleure amie de Meghan.

Quelques jours avant le grand retour de Meghan Markle à Londres, la presse britannique avait fait savoir qu'Archie ne serait pas de ce nouveau voyage. Une décision qui a rendu la reine Elizabeth "très triste" alors qu'elle n'a pas vu son arrière-petit-fils depuis de longues semaines. Resté au Canada, le bébé serait une nouvelle fois entre les mains de sa nounou et de Jessica Mulroney.

Le prince Harry était arrivé à la fin du mois de février à Londres et avait multiplié les apparitions officielles pour ce qui est considéré comme la tournée d'adieu du duc et de la duchesse de Sussex. Le petit frère de 35 ans du prince William a notamment enregistré l'hymne des Invictus Games avec le chanteur américain Jon Bon Jovi le 28 février dernier aux célèbres studios d'Abbey Road, notamment connus pour avoir jadis accueilli les Beatles.

Les retrouvailles du duc et de la duchesse de Sussex avec l'ensemble de la famille royale britannique sont attendues le 9 mars prochain, lors de la messe annuelle du Commonwealth à Westminster. Le "Megxit" sera quant à lui acté le 31 mars prochain, ce qui marquera officiellement la prise de distance de Meghan et Harry avec la famille royale britannique.