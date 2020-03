Meghan Markle de retour à Londres : première apparition, tout sourire

C'est dans la plus grande discrétion que Meghan Markle a débarqué le 5 mars 2020 à Londres, son premier retour dans la capitale anglaise depuis qu'elle s'est réfugiée au Canada et qu'elle a déclaré vouloir prendre ses distances avec la famille royale. Une annonce choc qui s'était faite via le compte Instagram "sussexroyal" qu'elle partage avec son époux le prince Harry.

Il aura fallu attendre plusieurs heures pour que les premières photos de Meghan Markle à Londres ne soient publiées par la presse britannique et c'est le tabloïd The Sun qui a décroché l'exclusivité des premières images.

L'ancienne actrice américaine de 38 ans, qui espère reprendre du service le plus vite possible, a été repérée à la sortie d'un hôtel de Londres dans l'après-midi. Et pas n'importe quel établissement puisqu'il s'agit du Goring Hotel, un 5 étoiles situé non loin de Buckingham Palade, où le prix moyen de la nuit tourne autour des 9000 euros comme l'indique le DailyMail. Mais la journaliste Rebecca English, spécialiste de la royauté britannique deu DailyMail a tenu à préciser qu'ils n'y séjournent pas mais que Meghan s'y trouvait pour participer à un déjeuner privé. Elle a posé ses valises dans sa propriété de Frogmore.

Pour cette première apparition très attendue, Meghan Markle portrait un manteau camel (une couleur qu'elle avait portée lors de sa dernière apparition à Londres le 7 janvier dernier) et une paire d'escarpins noirs Aquazzura qui coûte 700 euros. Pour se protéger de la pluie, l'ex-star de la série Suits a pu compter sur la protection de majordomes qui l'ont escortée avec des parapluies. Le prince Harry avait quitté le même hôtel quelques minutes plus tôt.