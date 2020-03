Meghan Markle et Harry : Leur décision de revenir sans Archie est "méchante"

Le jour du grand retour de Meghan Markle est enfin arrivé ! Ce jeudi 5 mars 2020, l'ancienne actrice américaine de 38 ans, qui a hâte de reprendre du service depuis qu'elle a annoncé qu'elle voulait prendre ses distances avec la famille royale britannique, est arrivée à Londres. Un come-back survenu dans la plus grande discrétion alors que le prince Harry se trouve en Angleterre depuis la fin du mois de février.

Alors que Meghan Markle sera aux côtés de son époux dans quelques heures pour participer à la soirée des Endeavour Fund Awards organisée au Mansion House, elle a fait le voyage seule depuis le Canada. La presse britannique avait annoncé quelques jours auparavant qu'Archie ne serait pas avec elle et qu'il resterait au Canada, sous la responsabilité de sa nounou et de Jessica Mulroney, la meilleure amie de Meghan Markle. Une absence qui rend la reine Elizabeth "très triste" puisqu'elle n'a pas vu son arrière-petit-fils depuis de longues semaines.

À quelques heures de la première réapparition de la duchesse de Sussex à Londres depuis qu'elle a fui au Canada après le déclenchement du "Megxit" le 8 janvier, une personne juge la décision de voyager sans Archie "méchante". Il s'agit de Dickie Arbiter, l'ancien secrétaire du palais de Buckingham qui s'est exprimé auprès de Nine News Australia, depuis Londres. En plus d'être "méchante", cette décision de laisser Archie au Canada est "indélicate", a ajouté celui qui représenté la reine de 1988 à 2000. Selon lui, Meghan et Harry auraient pu avoir pitié de la reine Elizabeth II et plus encore de son époux le prince Philip âgé de 98 ans et dont la santé est fragilisée après son hospitalisation en décembre dernier. Il se pourrait qu'il ne puisse pas voir Archie encore très longtemps.

"Je suis désolé, mais il n'y a aucune excuse pour qu'ils n'emmènent pas Archie avec eux. Après tout, il a le droit de voir sa famille, sa famille qui n'aura plus l'occasion de le voir souvent puisque Harry et Meghan vont aller vivre au Canada ou aux États-Unis", a ajouté Dickie Arbiter. Pour lui, le très jeune âge du petit Archie, qui aura 10 mois le 6 mars, n'est en rien une excuse : "Les bébés prennent l'avion tout le temps, ils ont voyagé avec Archie jusqu'en Afrique du Sud en octobre dernier, ce n'était pas trop loin pour lui, donc ils auraient l'emmener cette fois." Pour Dickie Arbiter, il ne fait aucun doute que Meghan Markle est à l'origine de ce retour à Londres sans Archie puisque, il en est convaincu, elle contrôle son mariage avec Harry.