Meghan et Harry bientôt dans la villa de David Charvet ? Caitlyn Jenner balance

Le prince Harry et Meghan Markle visitent l'université de Chichester dans le Sussex le 3 octobre 2018. C'est le premier déplacement officiel du duc et de la duchesse de Sussex dans la région. The Duke and Duchess of Sussex leave after visiting the University of Chichester, Bognor Regis, West Sussex, as part of their first joint official visit to Sussex.03/10/2018 - Chichester