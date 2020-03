Elizabeth II : Le coronavirus lui fait fuir Buckingham et se réfugier à Windsor

L'accélération de la propagation du Covid-19 a déjà eu raison de l'agenda de la reine Elizabeth II (et, sans doute, des poignées de main qu'elle continuait à donner !), mais les mesures prises dans l'urgence ne s'arrêtent pas là : après avoir annulé ses visites prévues prochainement dans le Cheshire et à Camden, la monarque, âgée de 93 ans, a quitté Buckingham Palace et Londres pour trouver refuge au château de Windsor, dans le Berkshire. Elle y est arrivée dans la matinée du samedi 14 mars 2020, installée avec ses chiens à l'arrière d'un Range Rover conduit par ses agents de protection.

Par précaution, Sa Majesté et son époux le duc d'Edimbourg, 98 ans, y seront en quarantaine jusqu'à nouvel ordre, alors que le taux de mortalité lié au coronavirus a brusquement doublé au Royaume-Uni (21 victimes à ce jour), où il est estimé que 20 millions de citoyens pourraient être infectés d'ici au mois de juin et où le secrétaire d'Etat à la Santé Matt Hancock a d'ores et déjà indiqué que les personnes âgées de plus de 70 ans allaient devoir observer un confinement de quatre mois.

Dans le cas de la reine Elizabeth II et du prince Philip, l'exode vers Windsor n'est que la première étape des mesures de précaution envisagées : en cas d'aggravation critique de la situation, ils pourraient être ensuite amenés à se retirer à Sandringham, la résidence royale habituellement hivernale, dans le Norfolk. Car Windsor n'est pas plus épargnée que le reste du monde par le coronavirus : l'un des bâtiments du Windsor Great Park qui entoure le château, le Savill Building, a d'ailleurs été fermé et des opérations sanitaires y seront menées suite à la présence entre ses murs de trois personnes ayant présenté des symptômes apparentés à ceux provoqués par le Covid-19.

"La reine est en bonne santé mais il a été estimé qu'il valait mieux la changer de résidence, a indiqué une source royale au Sun. Beaucoup de membres de son personnel sont un peu paniqués face au coronavirus. Elle a rencontré beaucoup de gens jusqu'à tout récemment. Mais elle aura 94 ans dans quelques semaines et ses conseillers jugent qu'il est préférable de la mettre à l'abri." Son anniversaire privé, le 21 avril, mais aussi son anniversaire cérémoniel, marqué rituellement par la parade Trooping the Colour organisée à Londres le deuxième samedi du mois de juin, seront très vraisemblablement impactés par les mesures de confinement, tout comme ses traditionnelles garden parties annuelles dans les jardins de Buckingham et dans ceux d'Holyrood à Edimbourg (Ecosse), qu'il lui a été recommandé d'annuler.

Jusqu'alors, la souveraine britannique s'était évertuée à continuer à assurer calmement ses activités, de manière exemplaire, pour ne pas ajouter à la panique ambiante qui affecte ses sujets. A noter que son fils et héritier le prince Charles a pour sa part été contraint d'annuler la visite officielle qu'il devait effectuer, en partie avec son épouse Camilla, en Bosnie-Herzégovine, à Chypre et en Jordanie durant la seconde quinzaine du mois de mars.