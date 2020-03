Albert de Monaco atteint du coronavirus, premier chef d'Etat positif au Covid-19

Quelques heures seulement après la diffusion d'une allocution aux Monégasques depuis le palais princier, dans laquelle il annonçait mardi 17 mars 2020 l'entrée en vigueur d'un nouveau stade de confinement malgré les mesures préventives prises par son gouvernement, le prince Albert II de Monaco a révélé dans un communiqué diffusé jeudi après-midi être lui-même atteint du coronavirus. S'il n'est pas la première personnalité royale à être infectée (le chef de la Maison de Habsbourg l'a devancé...), le souverain, qui vient de fêter le 14 mars son 62e anniversaire, est le premier chef d'Etat touché au monde.

"Le prince Albert II de Monaco, qui avait été testé en début de semaine, est positif au Covid-19, signale le communiqué émanant du Rocher. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Le Prince souverain est suivi de près par son médecin traitant et des spécialistes du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). Le prince Albert continue de travailler depuis le bureau de ses appartements privés; il est en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu'avec Ses plus proches collaborateurs." Le palais, qui réitère les consignes de confinement, promet de "diffuser régulièrement des nouvelles de l'état de santé" du prince Albert II. Aucune indication n'est en revanche fournie concernant les dispositions prises pour son épouse la princesse Charlene et leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Quatre jours avant cette annonce, le gouvernement princier avait signalé que son leader, le ministre d'Etat Serge Telle, était porteur du coronavirus.

Le dernier engagement public du prince Albert a eu lieu le 13 mars sur le parvis du palais princier, à l'occasion d'une rencontre avec l'Unité de préservation du cadre de vie, un groupe de dix fonctionnaires de la Sûreté publique placés sous l'autorité d'un gradé qui, depuis le 3 février, s'attellent à fluidifier la circulation, lutter contre les incivilités et éradiquer les nuisances dans les rues de la principauté. Cinq jours plus tôt, le souverain, en compagnie de son épouse la princesse Charlene, assistait le 8 mars à la cérémonie d'ordination du nouvel archevêque Monseigneur Dominique Marie David, qui a rassemblé un milliers de fidèles en la cathédrale. Au préalable, le couple princier avait reçu à déjeuner l'archevêque et une vingtaine d'évêques. Compte tenu du délai d'incubation maximal constaté de quatorze jours, le prince Albert pourrait avoir contracté le virus dès le 2 mars et, comme tous les malades du coronavirus, a dû être amené à recenser et prévenir toutes les personnes avec lesquelles il s'est trouvé en contact depuis.