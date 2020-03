Coronavirus : une première figure royale testée positive au Covid-19 !

Si le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, au lendemain de leur visite en France à l'invitation du couple Macron, se sont soumis au test de dépistage du coronavirus après avoir été en contact avec une collaboratrice infectée en la personne de la ministre espagnole de l'Egalité Irene Montero, c'est une autre figure du gotha européen qui s'est manifestée en tant que premier membre d'une famille royale à être infecté : Karl von Habsburg (Charles de Habsbourg-Lorraine), archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie, de Bohème et de Croatie.

Agé de 59 ans et désormais en quarantaine chez lui en Basse-Autriche (est du pays), le chef de la maison de Habsbourg-Lorraine, fils et héritier de l'archiduc Otto décédé en 2011, a annoncé la nouvelle à la chaîne autrichienne oe24 lors d'un entretien téléphonique : "C'est embêtant, mais je vais bien. Ce n'est pas la peste noire, a-t-il relativisé. Je pensais que c'était juste une grippe classique. Et après qu'un ami m'a appelé pour me dire qu'il avait été testé positif à un congrès en Suisse, je me suis aussi fait dépister." Auprès d'un journaliste de Kronen Zeitung, il a précisé que la conférence en question réunissait notamment des Italiens de la région de Milan. Saluant le travail efficace des équipes médicales en tenue de protection qui l'ont testé autant que l'attitude des autorités autrichiennes pour éviter toute panique, il s'est décrit comme "un peu KO, comme avec une grippe classique mais dont les symptômes ne disparaissent pas rapidement".

Depuis qu'il est assigné à résidence, depuis le week-end dernier, Karl von Habsburg travaille à domicile sur son ordinateur et reste en contact téléphonique régulier avec sa famille, en particulier ses trois enfants, Eleonore (26 ans), Ferdinand (22 ans) et Gloria (20 ans), issus de son mariage passé avec la baronne Francesca Thyssen-Bornemisza, qu'il avait épousée en 1993 et dont il est séparé depuis 2003.

La révélation du prince autrichien suit de quelques heures celle concernant le couple hollywoodien formé par l'acteur Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, testés positifs au COVID-19 mais qui "vont bien", selon leur fils Chet.

La vie des familles royales ébranlée par le coronavirus

La vie des monarchies européennes, comme tous les autres compartiments de la société, a été sérieusement impactée par la menace du coronavirus : outre Felipe et Letizia d'Espagne, dont plusieurs engagements avaient été annulés avant qu'eux-mêmes aient à subir un dépistage, la princesse Caroline de Hanovre et la famille princière de Monaco ont dû se résoudre à voir l'incontournable Bal de la Rose annulé et la visite diplomatique de la reine Mathilde de Belgique en Italie a été rayée de l'agenda. Sans parler des fermetures d'écoles, qui concernant par exemple la princesse Estelle de Suède ou encore les enfants du prince héritier Frederik et de la princesse Mary de Danemark : ces derniers ont fait savoir qu'ils quittaient la Suisse, où ils avaient élu domicile en janvier pour permettre à leurs quatre enfants (Christian, Isabella, Vincent et Joséphine) de suivre un cursus de douze semaines à l'école internationale Lemania-Verbier à Banges. Le roi Harald et la reine Sonja de Norvège ont quant à eux été placés en quarantaine, a-t-on appris ce 12 mars.

A l'inverse, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas poursuivent actuellement leur visite officielle en Indonésie.