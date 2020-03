Tom Hanks et Rita Wilson frappés par le coronavirus : leur fils Chet s'exprime

Tom Hanks et Rita Wilson sont actuellement placés à l'isolement, dans un hôpital du Queensland en Australie, après avoir été testés positifs au nouveau coronavirus. L'acteur américain de 67 ans a expliqué dans un tweet rassurant, jeudi 12 mars 2020, qu'il était atteint du covid-19 et qu'il ressentait quelques légers symptômes. "Nous nous sentons fatigués, comme si nous avions un rhume, avec quelques courbatures", a-t-il écrit, précisant qu'il avait été placé en quarantaine pour des raisons de sécurité sanitaire. Leur fils Chet (29 ans) a tenu à faire une courte vidéo afin de donner des nouvelles de ses parents.

Et il s'est montré plus que rassurant. "Hello à tous. Oui, c'est vrai, mes parents ont été testés positifs au coronavirus. C'est dingue. Ils sont tous les deux en Australie en ce moment parce que mon père tournait un film là-bas, a expliqué le jeune homme très tatoué (et torse nu pour l'occasion). Je viens de les avoir au téléphone, ils se portent bien. Ils ne sont même pas si malades que ça. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne sont pas spécialement heureux, mais ils doivent prendre les précautions sanitaires nécessaires. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter pour eux. Je vous remercie pour vos mots de bon rétablissement, mais je pense que tout va bien se passer."