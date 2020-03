Coronavirus : Tom Hanks et sa femme Rita Wilson infectés et hospitalisés

Sur les milliers de personnes infectées dans le monde entier, il fallait bien que des célébrités en soient atteintes. Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été placés à l'isolement dans un hôpital australien après avoir été testés positif au nouveau coronavirus. L'acteur américain préparait un tournage en Australie, comme l'ont annoncé les autorités de l'Etat du Queensland. L'artiste multi-oscarisé de 67 ans a révélé être atteint du Covid-19 le jeudi 12 mars 2020 sur Twitter.

"Rita et moi sommes en Australie. On se sent un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et quelques courbatures. Rita a des frissons qui viennent et repartent. Une petite fièvre aussi. Pour faire les choses bien, comme le monde en a besoin actuellement, on a été testés pour le coronavirus et les résultats sont revenus positifs", a écrit Tom Hanks sur Twitter, en partageant une photo d'une poubelle d'hôpital remplie d'un gant jetable.

"Et maintenant, que faire ? Les équipes médicales ont des protocoles qui doivent être suivis. Nous, les Hanks, devons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique. On ne peut pas faire grand chose à part faire au jour le jour non ?", a conclut l'acteur, sur un ton rassurant et absolument pas alarmiste. Rita Wilson (67 ans) et son mari Tom Hanks sont donc actuellement à l'isolement dans l'Hôpital universitaire de Gold Coast, toujours d'après les autorités australiennes.

Tom Hanks se trouvait en Australie pour les préparatifs du tournage d'un film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley, et dans lequel l'acteur aux deux Oscar doit incarner l'impresario du "King", le célèbre "colonel" Tom Parker. La production du film a été mise en suspens. Rita Wilson et Tom Hanks font partie des 140 personnes ayant contracté le virus en Australie.