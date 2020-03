Letizia d'Espagne : Testée au coronavirus, a-t-elle infecté Brigitte Macron ?

Letizia d'Espagne, atteinte du coronavirus ? Selon le Dailymail, la femme du roi d'Espagne Felipe VI a été en contact direct avec une ministre du gouvernement espagnol infectée par le virus, Irene Montero. Diagnostiquée positive au coronavirus quelques jours après sa rencontre avec la reine, la ministre de l'égalité a pu potentiellement la contaminer lors de leur entrevue du 6 mars 2020. Inconsciente du danger auquel elle avait été confrontée, l'ancienne journaliste de 47 ans a continué les visites officielles et s'est rendue à la finale de la Coupe d'Espagne des reines le 8 mars 2020. Insouciante, elle a assisté au match puis a remis le trophée à l'équipe gagnante au stade Sanchez Paraiso. En contact avec le public espagnol mais aussi avec toute l'équipe de basket, la reine pourrait avoir contaminé de nombreuses athlètes si il s'avère qu'elle est contaminée par le COVID-19.

Plus récemment, Letizia et son époux ont rencontré Emmanuel Macron et sa femme Brigitte au Palais de l'Elysée. Invités en France le 11 mars, le couple présidentiel français ont cependant accueillis Letizia et Felipe en respectant toutes les mesures "barrières" imposées par la dangereuse propagation du coronavirus. Aucune poignée de main ou autres démonstrations d'affections n'ont été tolérées. Si le couple royal espagnol est testé positif au coronavirus, toutes ces mesures préventives ont peut-être sauvé Brigitte et son époux de la maladie qui fait actuellement de nombreuses victimes dans le monde entier.

Selon le Dailymail, Letizia et son époux ont récemment été testés au coronavirus et les résultats devraient être connus d'ici peu de temps. Si la reine et son époux se révèlent infectés au COVID-19, ils seront placés en quarantaine jusqu'à leur rétablissement complet.