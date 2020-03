Caroline de Monaco : Son beau-fils le prince Christian de Hanovre bientôt papa

Après le mariage, le bébé ! Nos confrères espagnols de Hola ! ont révélé le lundi 9 mars 2020 que le prince allemand Christian de Hanovre, fils d'Ernst August de Hanovre et de sa première femme Chantal Hochuli, attendait un bébé. Bien que séparée de son époux depuis plusieurs années, Caroline de Monaco doit être également aux anges avec cette bonne nouvelle.

Âgé de 34 ans, le beau-fils de la princesse monégasque, devenue sa belle-mère lors de son mariage en 1999 avec Ernst August de Hanovre (Christian avait alors 14 ans), va donc devenir papa pour la première fois, grâce à la grossesse de sa femme, Alessandra de Osma. La jolie Péruvienne de 32 ans, ex-mannequin, avocate de formation faisant désormais fortune dans la création de sacs avec la marque Moi&Sas, devrait accoucher à l'été 2020. Pour l'heure, on ignore encore le sexe du bébé... Christian de Hanovre et sa femme, qui se sont mariés en novembre 2017 à Londres puis quelques mois plus tard au Pérou, vivent en toute discrétion à Madrid, mais acceptent de temps à autre quelques sorties médiatiques.

Christian de Hanovre, qui détient également le titre de courtoisie de duc de Brunswick-Lünebourg, avait fait la rencontre d'Alessandra de Osma en 2005 alors qu'elle était l'une de ses guides lors d'une visite au Pérou ! Le couple, qui n'a pas encore confirmé sa présence au mariage de la princesse Beatrice en mai prochain, a sans doute déjà reçu les félicitations de ses proches. Cet heureux événement doit aussi apporter de la joie à Ernst August de Hanovre, qui est fâché avec son autre fils Ernst August Jr., pour une question de patrimoine ; un fils qui lui a d'ailleurs déjà donné deux petits-enfants nés de son mariage avec Ekaterina Malysheva.

En revanche, Caroline de Monaco a dans le même temps appris une mauvaise nouvelle puisque son traditionnel et très chic Bal de la Rose a été annulé pour cause de risques liés au coronavirus.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !