Princesse Beatrice : La date de son mariage enfin annoncée par le palais

L'organisation de ces noces est entachée par les différentes crises auxquelles la famille royale fait face depuis plusieurs mois. En plus du Megxit, les accusations d'agression sexuelle sur mineure qui pèsent sur le prince Andrew, le père de Beatrice, ont contraint la future mariée a repousser à deux reprises la date de ses noces. Contrairement au fastueux mariage de sa petite soeur Eugenie, célébré en grande pompe à l'automne 2018, la princesse Beatrice va quant à elle se marier avec davantage de discrétion.

D'ores et déjà, les chaînes britanniques qui ont l'habitude de retransmettre ce genre d'événement ont annoncé qu'elles n'étaient pas intéressées. En attendant de voir s'il sera possible d'apercevoir les jeunes mariés le 29 mai prochain à St James Palace, on sait déjà qu'il n'y aura pas de procession en carrosse doré, comme ça avait été le cas pour Eugenie, mais également pour Meghan Markle et Harry. La discrétion est d'autant plus de mise que le futur marié se trouve être un Italien millionnaire et divorcé, déjà père d'un jeune garçon. Le couple se fréquente depuis plus d'un an.