Beatrice d'York : Son mariage boudé par la télé, après ceux d'Eugenie et Meghan

Le mariage de Beatrice d'York sera décidément bien différent de celui de sa petite soeur Eugenie. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 5 janvier 2020, ni la BBC ni la chaîne britannique ITV ne souhaitent retransmettre les noces de la princesse avec Edoardo Mapelli Mozzi, qui pourraient avoir lieu au mois de mai prochain. Aucune confirmation de la date n'a encore été faite.

Le scandale qui entoure l'amitié du prince Andrew avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein y est certainement pour quelque chose. Un proche de la famille York a eu beau assurer au tabloïd qu'aucune retransmission télé n'avait jamais été envisagée, les accusations d'agression sexuelle visant le père de Beatrice ont considérablement entaché la préparation de ces noces et ce, dès l'annonce du mariage le 26 septembre dernier. Après avoir officiellement renoncé à ses fonctions royales, le prince Andrew a choisi de ne pas prendre part à la fête organisée pour les fiançailles de son aînée à l'hôtel restaurant londonien The Chiltern Firehouse, le 19 décembre.

La princesse Beatrice peut malgré tout compter sur le soutien de la reine Elizabeth en cette période difficile, puisque la monarque de 93 ans a exceptionnellement accepté que sa petite-fille vienne accompagnée de son fiancé pour passer Noël à Sandringham. Peu de couples non mariés ont eu ce privilège.

La discrétion après la démesure

Seulement neuvième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, la princesse Beatrice est libre d'organiser son mariage comme elle l'entend, sans demander son autorisation à la reine. Fiancée à un Italien divorcé et déjà père d'un petit garçon, né d'une précédente union, la Britannique de 31 ans aimerait une cérémonie plus simple.

"Elle veut quelque chose de différent. Le mariage ne sera pas organisé en Italie [où le couple s'est fiancé en septembre dernier, NDLR] et, d'après ce qu'ils en disent, ce ne sera pas à la Chapelle St George, à Windsor, non plus, avait rapporté un ami de la princesse au tabloïd en octobre dernier. Edo a un enfant, il y a la situation avec son ex, et Beatrice pourrait penser que quelque chose de plus discret serait plus approprié." L'idée d'un mariage privé organisé chez le prince Andrew et Sarah Ferguson, au Royal Lodge de Windsor, serait envisagée.