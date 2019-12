Kate Middleton et William : Première messe de Noël avec George et Charlotte

Tout sourire, Kate Middleton est apparue radieuse dans son manteau Catherine Walker, l'une de ses créatrices fétiches. Le prince Charles, son épouse Camilla, mais également la princesse Anne et le prince Edward étaient présents. Sans surprise, le prince Harry et Meghan Markle étaient absents puisqu'ils ont préféré fêter le premier Noël de leur petit Archie (7 mois) au Canada, loin de l'attention médiatique. Sorti la veille de l'hôpital, le prince Philip, 98 ans, a lui aussi brillé par son absence.

Une apparition stratégique ?

Une source du Sun avait annoncé la venue de George et Charlotte le 17 décembre dernier : "William et Kate ne voulaient pas exposer leurs enfants trop tôt, mais ils ont le sentiment qu'ils sont assez grands." À titre de comparaison, le prince William a fait son premier Noël en public avec sa mère Diana, en 1987. Il avait alors 5 ans. Son petit frère Harry les a ensuite rejoints l'année suivante, à 4 ans.

L'apparition des deux enfants a permis de détourner l'attention de l'actualité moins reluisante des Windsor : "Après toute l'attention négative portée sur le prince Andrew [lié à l'affaire Epstein et lui-même accusé d'abus sexuels sur mineure, NDLR], ces photos mettront l'accent sur l'avenir positif de la famille royale. Au final, c'est la reine qui décide qui fait quoi le jour de Noël, puisque c'est un engagement formel." Le Britannique de 59 ans a bel et bien assisté à la messe avec sa famille, mais il a préféré faire profil bas en s'y rendant plus tôt et en passant par une entrée plus discrète.